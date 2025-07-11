За неделю в Белгородской области от украинских атак погибли семь мирных жителей

Семь мирных жителей погибли за неделю в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

6 июля дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль на трассе Шебекино — Белгород: два человека, ехавших в машине, погибли.

9 июля погиб житель хутора Колотиловский в Краснояружском районе. Он убирал сено, когда сработало взрывное устройство — еще два хуторянина были ранены.

10 июля около 8 часов утра ВСУ обстреляли город Шебекино. Одна мирная жительница погибла на месте, а горожанин, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки, спустя несколько часов умер в центральной райбольнице.

Во второй половине того же дня беспилотник атаковал машину в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и убил того, кто в ней ехал.

Утром 11 июля очередной украинский обстрел Шебекина стоил жизни еще одной горожанке.

Мирные жители гибнут и в Курской области. Так, вечером 10 июля дрон ВСУ атаковал частный дом в Курске и убил 73-летнего пенсионера.

Юрий Голубь