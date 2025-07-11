В Челябинске в 2025 году произошло 98 ДТП с участием электросамокатов

С начала года в Челябинске произошло 98 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. В результате пострадали 65 человек, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города.

Помимо этого, за шесть месяцев этого года сотрудники ГАИ выявили 344 нарушения со стороны водителей электросамокатов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце июня администрации Челябинска и Магнитогорска заключили соглашения с кикшеринговыми компаниями, которые регламентировали порядок информирования горожан о правилах использования самокатов, в том числе о соблюдении правил дорожного движения, запрете использовать СИМ в состоянии алкогольного или токсического опьянения, об ограничении скоростного режима в установленных соглашениями зонах. Также были определены площадки для парковки самокатов и места, где оставлять их запрещено: остановочные пункты, проезжая часть дорог, тротуары и пешеходные зоны.

Соглашения были заключены в результате представлений управления СК РФ по Челябинской области. Ведомство обязало администрацию проработать с сервисами кикшеринга правила использования самокатов. Такая мера была принята в ходе расследования уголовного дела об оказании некачественных услуг, возбужденного после того, как 12-летний школьник на электросамокате сбил 64-летнего пенсионера.