В Благовещенском районе Башкирии вернули выплаты 300 тысяч рублей контрактникам

Депутаты совета Благовещенского района проголосовали за решение, вводящее единовременную выплату 300 тыс. руб. военнослужащим-контрактникам. Документ опубликован на сайте районной администрации.

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На единовременное довольствие смогут рассчитывать военнослужащие, заключившие в местном военкомате контракт с Минобороны после 12 июня. Кроме того, финансовую поддержку смогут получить призывники, выбравшие контрактную службу вместо срочной. Мера действует до 31 июля.

Выплаты будут финансироваться из районного бюджета.

С 1 мая 2024 года в Благовещенском районе выплачивали новобранцам-контрактникам по 100 тыс. руб., в октябре сумма была увеличена на 200 тыс. Мера действовала до конца прошлого года.

В марте этого года районная администрация утвердила выплату 50 тыс. руб. за рекрутинг контрактников.

С учетом выплат, утвержденных Минобороны РФ (400 тыс. руб.) и главой Башкирии (1 млн руб.), разовое довольствие контрактников в Благовещенском районе может составить 1,7 млн руб.

Идэль Гумеров