Молодой защитник «Зенита» Матвей Бардачев перешел в «Урал» на правах аренды

Петербургский «Зенит» отправил в «Урал» на правах аренды 21-летнего защитника Матвея Бардачева, сообщает пресс-служба екатеринбургской команды. Господин Бардачев уже играл за уральцев на правах аренды, в главной команде он успел провести шесть матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник петербургского ФК «Зенит» Матвей Бардачев, перешедший в «Урал» на правах аренды

Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Защитник петербургского ФК «Зенит» Матвей Бардачев, перешедший в «Урал» на правах аренды

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

«Матвей уже присоединился к тренировочному процессу команды Мирослава Ромащенко. Желаем ему отсутствия травм и стабильной игры»,— говорится в сообщении.

Молодой футболист родился в Краснодаре 24 марта 2006 года. Заниматься футболом начал в родном городе в возрасте 6 лет. В 15 лет защитгника зачислили в «Газпром»-Академию.

Господин Бардачев выступал за юношеские и молодежную команды «Зенита», в январе 2024-го дебютировал за основной состав сине-бело-голубых в товарищеской игре против самаркандского «Динамо».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев проведет сезон 2025/2026 в составе футбольного клуба «Сочи». Стороны договорились об аренде 21-летнего игрока до окончания чемпионата.

Андрей Маркелов