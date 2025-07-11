Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров на 2% в первом полугодии

Пассажиропоток авиакомпаний группы «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) составил 25,9 млн человек по итогам первого полугодия. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете группы.

На международных рейсах группа перевезла 6,2 млн человек (4,1%). На внутренних — 19,6 млн (+1,3%). Пассажирооборот вырос на 3,7% за первое полугодие. Предельный пассажирооборот — на 2,7%. Занятость пассажирских кресел составила 89,1%, увеличившись на 0,8 п.п. год к году. Пассажиропоток «Аэрофлота» уменьшился на 0,7% год к году, составив 13,8 млн человек. Пассажирооборот при этом вырос на 7,2%.

В июне группа перевезла 5,3 млн человек (+1,4% год к году). На внутренних рейсах — 4,1 млн человек (+1%), на международных — 1,1 млн (+3,2%). Пассажирооборот вырос на 3,4% за прошлый месяц. Пассажиропоток «Аэрофлота» в июне уменьшился на 0,5%, до 2,7 млн человек. Пассажирооборот вырос на 5,4%.

О деятельности группы — в материале «Ъ» «"Аэрофлот" рассчитывает на большее».