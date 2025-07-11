Суд в Екатеринбурге отказал в УДО тренеру, обвиняемому в педофилии

Свердловский областной суд после апелляционного рассмотрения отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) тренеру по теннису Николаю Ражеву, который был осужден на два года колонии строгого режима за домогательства до 10-летней девочки, сообщили в пресс-службе суда.

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«В апреле этого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство Николая Ражева об условно-досрочном освобождении. Суд не нашел оснований для его удовлетворения, и отказал в УДО. На постановление адвокатом Ражева была подана апелляционная жалоба», — говорится в сообщении.

Напомним, уголовное дело в отношении Николая Ражева было возбуждено в 2021 году. Поводом для возбуждения дела стал конфликт между тренером и 10-летней девочкой. Якобы из-за того, что Николай Ражев отказал ей участвовать в тренировке по причине отсутствия у нее медицинской справки и заявления о записи на занятия. После того, как она стала мешать проводить урок, господин Ражев выгнал ее. Придя домой, девочка заявила матери, что тренер приставал к ней.

Мама потерпевшей девочки ранее сообщала «Ъ-Урал», что после того как о произошедшем узнала общественность, с заявлениями о домогательствах со стороны тренера обратились еще две несовершеннолетних. Вину Николай Ражев не признал.

Мария Шараева