Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: летние дропы, новые марки косметики и красивые партнерства.

Pitkina вдохновляется кино

Российская марка одежды Pitkina выпустила первый льняной дроп, в который вошли костюмы с говорящим названием Ostap Bender: пиджаки мужского кроя с легкими шарфами, немнущиеся брюки. Полоска на ткани (в сочетании с шарфом) — прямая отсылка к классическому советскому кино, в котором бренд черпает вдохновение. Это лимитированный дроп, но в планах марки — развивать льняную линейку и дальше.

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Love Republic спасает от жары

Бренд мороженого «Магнат» и российская марка одежды Love Republic запускают коллаборацию. Hot & Cold — это шоколадные десерты с названиями White, Nude и Blush, каждый вкус раскрывается сочетанием шоколада и топпингов. На сайте Love Republic можно найти специальный раздел капсул Inspired by «Магнат», где собраны образы в актуальных шоколадных и ванильных оттенках.

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Azimut Hotels поддерживают современное искусство

Azimut Hotels объявили открытый конкурс, по результатам которого три художника получат возможность реализовывать свои проекты на улицах российских городов, а именно в Нижнем Новгороде, Астрахани и Мурманске. Арт-резиденции Azimut «Номер с видом» — это первая в России паблик-арт-программа по развитию культурного ландшафта российских городов. Ожидается, что проект объединит сферы искусства и гостеприимства, а художники создадут серию арт-объектов, каждый из которых станет совокупным символом традиций и будет отражать культурный код региона. К участию в проекте приглашаются междисциплинарные художники, дизайнеры и архитекторы, имеющие опыт работы с искусством в общественном пространстве.

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Brera взял курс на восстановление

На российском рынке косметики для волос появился новый бренд — Brera, который создает средства для профессионального ухода для восстановления структуры волос. В основе лежит японская философия гармонии с природой, помноженная на научный подход: формулы средств содержат натуральные компоненты защитного барьера кожи и волос (мочевина, сквален, церамиды, бета-ситостерол) или их аналоги-биомиметики, распознаваемые организмом как «свои», что помогает восстановить естественную гидролипидную мантию волос. В линейку марки Moisture Drops вошли шампуни и маски — в полноразмерных флаконах и тревел-формате.

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Ирина Кириенко