В Ярославле майнинг-фермеров будут судить за незаконное подключение к сетям

Прокуратура Ярославской области передала в суд дело о нанесении ущерба энергоснабжающей компании на сумму более 1,6 млн руб. со стороны организаторов подпольной майнинг-фермы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемые арендовали участок в Кузнечихинском сельском поселении Ярославского округа и создали майнинговую ферму с более чем 170 устройствами. Для увеличения прибыли они подключились к электрическим сетям, минуя счетчики, что позволило им бесплатно использовать электроэнергию. В результате с апреля по июнь 2024 года энергоснабжающей компании был нанесен ущерб свыше 1,6 млн рублей.

В деле фигурируют пятеро жителей Ярославской области в возрасте от 33 до 36 лет. Им вменяют преступление по пункту «а» части 2 статьи 165 УК РФ, касающемуся причинения имущественного ущерба обманом в крупном размере.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области в 2025 году ввели «антимайнинговые» тарифы на электроэнергию, предусматривающие повышенную плату для населения за сверхнормативное потребление.

Антон Голицын