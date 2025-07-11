Главного госинспектора Ростехнадзора по СЗФО обвинили в получении взятки

Сотрудники ФСБ арестовали неназванного главного госинспектора Северо-Западного управления Ростехнадзора. Его обвиняют в получении взятки на более чем 3,5 млн руб. от коммерсантов. Об этом «РИА Новости» рассказали в управлении ведомства по Челябинской области.

Фигурант был главным госинспектором Северо-Западного управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По данным силовиков, он участвовал в межрегиональной коррупционной сети, куда также входили представители коммерческих организаций. С 2017 по 2023 год инспектор за деньги передавал коммерсантам информацию о нарушениях, найденных при строительстве объектов.

После этого злоумышленники предлагали стройкомпании заключить договор по научно-техническому сопровождению для получения «разрешительной документации». За это должностному лицу дали 3,5 млн руб.

Госинспектору вменяют получение взятки в особо крупном размере. Предпринимателей обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. 10 июля Басманный районный суд Москвы арестовал взяткополучателя на два месяца.

Никита Черненко