АСИ: Челябинская область стала одним из регионов-лидеров промышленного туризма

Агентство стратегических инициатив (АСИ) определило 17 регионов РФ, которые лидируют по развитию промышленного туризма по итогам 2024 года. Среди них Челябинская область. Информация опубликована на официальном сайте АСИ.

Также лучшими признаны Свердловская, Амурская, Белгородская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области, а также Москва, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, Башкортостан и Крым.

Лидеры определены вместе с Выставочным научно-исследовательским центром R&C второй раз в результате проведения «системы оценки по развитию промышленного туризма в России».

По данным оценки, посещаемость промышленных предприятий за год выросла на 112%. Заводы посетили более 1 млн школьников и студентов, что на 219% больше, чем годом ранее. Количество предприятий с профориентационными экскурсиями увеличилось на 53%.

По итогам 2024 года, оценку прошли 86 субъектов России. В 2023 году лидерами в развитии промышленного туризма стали 13 регионовлидеров.