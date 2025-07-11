В Удмуртии проведена первая родственная трансплантация почки

В Удмуртии проведена первая родственная трансплантация пациенту с хронической болезнью почек. Операцию осуществили врачи РКБ №1 совместно с экспертами Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Бречалов, Telegram Фото: Александр Бречалов, Telegram

Пациент долгое время наблюдался у специалистов нефрологического отделения РКБ №1. С прогрессированием заболевания и при наличии совместимого родственного органа медработники предложили провести трансплантацию. Пациент согласился.

«Идеальным донором стала мать пациента, что значительно повысило шансы на успешный исход операции благодаря генетической совместимости»,— говорится в сообщении.

Операцию провели хирурги РКБ №1. Она длилась четыре часа и прошла без осложнений. Сейчас пациент и его мать проходят курс реабилитации, находясь в урологическом отделении больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, первая трансплантация почки в Удмуртии была проведена в марте 2025 года. Она прошла успешно. Всего в 2025 году запланировано осуществить шесть трансплантаций. По данным на март, в очереди на пересадку почки в регионе находятся 40 человек.

Решение об открытии программы трансплантации в Удмуртии приняли в 2023 году. «Больше года мы вели подготовку. Трансплантация почки — сложная, высокотехнологичная, но жизненно важная операция»,— рассказывал в марте 2025 года министр здравоохранения республики Сергей Багин. Больница получила разрешение на забор и трансплантацию органов и тканей человека в январе 2025 года.