Раненый больше года назад житель Белгорода скончался в больнице

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти 22-летнего молодого человека, получившего тяжелые травмы при обстреле 25 мая 2024 года. Все это время он находился на лечении в больнице.

«Врачи боролись за него до последнего… Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким»,— написал он в Telegram-канале.

25 мая 2024 года господин Гладков сообщал об обстрелах почти ежечасно, начиная с 9:00 и до 23:40 мск. В различных районах области в этот день погибли четыре человека, пострадали — 16.

Полина Мотызлевская