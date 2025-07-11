Стали известны участники и место проведения Суперкубка Единой лиги ВТБ

За Суперкубок Единой лиги ВТБ поборются московский ЦСКА, петербургский «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и «Дубай» из ОАЭ. Турнир пройдет с 24 по 25 сентября в Белграде, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Борьба за трофей пройдет в формате «Финала четырех». 24 сентября состоятся полуфинальные матчи, 25 сентября — финал, а также игра за третье место.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится с 2021 года. В прошлом году его обладателем стал ЦСКА, турнир проходил в Москве.

Таисия Орлова