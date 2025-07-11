Главу свердловского ГУФСИН Александра Федорова наградили Орденом Почета
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев вручил Орден Почета начальнику ГУФСИН по Свердловской области Александру Федорову за высокие показатели работы главка, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В Свердловской области открыто 10 исправительных центров с лимитом 1160 мест, где осужденные привлекаются к работе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ближайшее время планируется открыть еще один центр на 400 мест в Нижнем Тагиле. По ФЗ «О пробации» в 2024 году заключено 441 соглашение о взаимодействии с различными организациями, помощь оказана 757 осужденным. Обстановка в учреждениях стабильная.
Свердловское ГУФСИН лидирует в России по выпуску продукции: в 2024 году произведено товаров и услуг на сумму 4,418 млрд руб., при этом показатели за тот же период 2023 года составили 3,22 млрд руб. Чистая прибыль составила 469 млн руб., а с начала года выпущено продукции почти на 3 млрд руб., что в 1,5 раза выше плана.
Ранее президент России Владимир Путин лично наградил Орденом Почета водителя-испытателя боевых и специальных машин Уралвагонзавода (УВЗ) Сергея Мелентьева. Он получил награду за успешное выполнение гособоронзаказа, личные заслуги в производстве инновационных образцов вооружения, военной и специальной техники.