Грунт провалился возле многоэтажного дома в Красноярске

Утром 2 июля провалился грунт у одного из подъездов многоквартирного жилого дома, расположенного на ул. Бограда, 114 в Красноярске. О происшествии сообщил Telegram-канал «СГК Красноярский край».

«Незамедлительно была отключена подача воды, поврежденный участок отключен, место провала огорожено, выставлены наблюдающие. На место вызваны все оперативные службы. Будет оказана помощь в расселении жителей»,— рассказали в энергокомпании о принятых мерах. По данным СГК, причина провала еще не выяснена.

26 июня этого года обвалилась подпорная стена в красноярском микрорайоне Солнечный. Это произошло после сильных дождей.

Валерий Лавский