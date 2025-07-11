Москалькова рассказала о сложных переговорах с Украиной по возвращению жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала «РИА Новости» о сложностях в переговорах с украинской стороной по возвращению жителей Курской области. По ее словам, изначально Украина возвращала жителей региона в Россию «без каких-либо условий», исходя из принципов международного права. Но затем эвакуированные жители «стали рассматриваться как часть обменного процесса», и Украина начала «ставить условия» для их передачи на российскую территорию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Какие именно условия ставила украинская сторона — госпожа Москалькова не уточнила. По ее словам, изменить ситуацию с возвращением жителей Курской области позволили переговоры в Стамбуле, где российская и украинская делегация договорились о возвращении всех оставшихся жителей региона.

«Но, к сожалению, мы увидели, что только два человека из 32 вернулись... По международным правилам, их сторона обязана отдать без всяких условий, репатриировать, передать на родину без каких-либо условий по обмену или возвращению людей»,— сказала госпожа Москалькова.

24 июня госпожа Москалькова сообщала, что всего в Россию удалось вернуть 132 жителя Курской области. Часть из них — в рамках переговорного процесса в Стамбуле. На территории Украины находятся еще 30 жителей региона, некоторые из них содержатся в СИЗО в качестве военнопленных.

Полина Мотызлевская