С фигурантов дела о хищении в Белгородской области потребовали 1 млрд рублей

Генпрокуратура требует взыскать почти 1 млрд руб. с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Среди ответчиков — обвиняемый в хищениях заместитель губернатора региона Рустэм Зайнуллин. Иск имеется в распоряжении «Ъ».

Из документа следует, что в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 млрд руб. для строительства защитных сооружений. Фигуранты коррупционным путем получили 26 контрактов на сумму 924,8 млн руб. Построенные ими объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности.

Рустэм Зайнуллин находится под стражей по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По делу также проходят начальник управления капитального строительства региона Алексей Сошников, коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». Среди них под арестом Петряков, Новиков и Зимин.

Прокуратура установила, что компании с января 2023 года по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку строительных материалов, закупку оборудования и возведение блиндажей более чем с десятком фирм-однодневок в Белгородской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Их штат состоял только из директоров и учредителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белгородская оборона погрязла в коррупции».