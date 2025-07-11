Вынесен приговор экс-сотруднику «Уфа-хим» за пожар на нефтебазе

Советский райсуд Уфы вынес приговор бывшему сотруднику ООО «Уфа-хим», по вине которого в июне 2023 года произошел пожар на нефтебазе в районе железнодорожного вокзала на Малой Силикатной улице. Подсудимого признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем крупный ущерб (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и назначили штраф в размере 30 тыс. руб., указывается в опубликованном на сайте суда приговоре.

Согласно материалам дела, фигурант уголовного дела не закрыл герметично люк для забора проб на одном из резервуаров и отошел от рабочего места. Это стало причиной пожара, общий ущерб от которого, причиненный трем компаниям, оценили в 15,3 млн руб.

Подсудимый, который при пожаре получил ожоги и и перенес четыре операции, вину признал.

Представитель нефтебазы настаивал на прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. По его словам, материальный ущерб предприятию был возмещен. Однако суд установил, что еще одной компании компенсация не выплачена.

Как сообщал «Ъ-Уфа», пожар на Малой Силикатной улице тушили по повышенному рангу сложности. Общая площадь возгорания составила 500 кв. м.

ООО «Уфа-хим», согласно открытым данным, зарегистрировано в июне 2019 года в Уфе. Учредителем является Ильдар Шигапов. Компания специализируется на производстве красок, лаков и аналогичных материалов. За 2024 год прибыль составила 4,6 млн руб., выручка — 661,6 млн руб.

Венера Хисамова