Один человек получил ожоги в результате пожара на железнодорожной станции в Уфе. Он доставлен в ожоговый центр в тяжелом состоянии, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

По информации РЖД, возгорание произошло на путях необщего пользования ООО «Уфа-хим», примыкающих в станции «Уфа». На движение пассажирских поездов ситуация не влияет.

Ранее в пресс-службе республиканского МЧС сообщали, что загорелись горюче-смазочные материалы в одном из зданий склада на улице Малая Селикатная. Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

ООО «Уфа-хим» зарегистрировано в 2019 году в Уфе. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», компания принадлежит Ильдару Шигапову. Выручка за 2022 год составила 365,8 млн руб., прибыль — 2,8 млн руб.

Влада Шипилова

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