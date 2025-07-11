Археологи на Ямале нашли древние захоронения, которым около 5 тыс. лет

На территории Обдорского острога в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) во время прокладки строительной траншеи археологи обнаружили древние захоронения, сообщили в администрации Салехарда. Возраст находок составляет около 5 тыс. лет.

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Предполагается, что найденное захоронение является могильником древней культуры: так, похороны человека проходили по особым ритуалам, рядом с умершим нашли керамическую посуду, которая использовалась в священных целях. В ходе раскопок было найдено несколько горшков, один из сосудов сохранился почти целым.

Все находки отправят на химико-технологический анализ для определения точного возраста, состава глины и поиска остатков следов древней пищи. «Это открытие может раскрыть новые страницы истории Севера»,— сказано в сообщении.

Напомним, на территории Мангазейского городища в Тазовском и Красноселькупском районах (ЯНАО) с 1 августа по 15 сентября будут проходить масштабные археологические исследования. Они нужны для того, чтобы уточнить детали жития святого первомученика Василия Мангазейского, глубже понять историю Мангазеи и становления православия на Ямале.

Ирина Пичурина