Компанию в ХМАО обязали выплатить свыше миллиона сотруднику за переработки

Городской суд Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) удовлетворил иск работника, требовавшего оплату за сверхурочную работу, сообщили в пресс-службе судов Югры. Суд постановил, что работодатель должен выплатить около 1,2 млн руб. за некомпенсированные часы и 50 тыс. руб. за моральный вред.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Работник подал иск, утверждая, что ему не оплатили переработки. Работодатель заявил, что выполнение такого объема работы за указанное работником число смен невозможно физически, а также сослался на отсутствие приказов о привлечении к сверхурочной работе. Он обжаловал решение суда.

Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, отклонив жалобу работодателя. В пресс-службе судов ХМАО подчеркнули, что суд признал право работника на оплату сверхурочной работы, даже если нет официального приказа, при наличии доказательств выполнения работы.

Ирина Пичурина