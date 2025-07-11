Глава Междуреченского округа покидает пост

Мэр Междуреченского округа в Кемеровской области Сергей Перепилищенко уходит в отставку. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Нынешние реалии ставят перед нами серьезные задачи, требующие особого подхода, а порой и кардинальных действий. После тщательного анализа ситуации и беседы с губернатором Ильей Середюком я принял решение сложить полномочия главы»,— рассказал чиновник об обстоятельствах принятия решения об увольнении.

Сергей Перепилищенко возглавлял Междуреченск с марта 2023 года. На этом посту он сменил Владимира Чернова, который также досрочно сложил полномочия.

Как писал «Ъ-Сибирь», 10 июля господин Середюк сообщил о том, что направил для «усиления» в Междуреченск Павла Камбалина, который долгое время работал в администрации Новокузнецка.

Валерий Лавский