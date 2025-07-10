Губернатор Кузбасса назначил чиновников в Кемеровский округ и Междуреченск

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк принял кадровые решения, касающиеся управления двумя муниципалитетами. О них глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Середюк

Фото: Администрация города Кемерово Илья Середюк

Фото: Администрация города Кемерово

8 июля губернатор направил Дмитрия Павлова в Кемеровский муниципальный округ «для усиления управленческой команды». Ранее господин Павлов руководил администрацией Центрального района Кемерова. «По поручению губернатора Ильи Середюка приступил к работе в нашем округе. Прекрасно понимаю, что передо мной стоят серьезные задачи, вместе с тем, вижу и огромный потенциал»,— сообщил Дмитрий Павлов 10 июля на официальной странице администрации Кемеровского округа в соцсети «ВКонтакте», не указав, какую именно должность он занимает.

10 июля господин Середюк также для «усиления» направил в Междуреченск Павла Камбалина. Ранее он долгое время работал в администрации Новокузнецка. В том числе, на посту вице-мэра. Как и в случае с Дмитрием Павловым, новая должность господина Камбалина не называется.

Валерий Лавский