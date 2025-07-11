Подачу горячей воды на юго-западе Петербурга ограничат из-за испытаний

В пятницу, 11 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб» проводят дополнительные гидравлические испытания в Кировском районе города. Из-за проводимых работ подача горячего водоснабжения на юго-западе Петербурга будет временно ограничена, сообщили в ресурсоснабжающих организациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили теплоэнергетики, в зону повторных испытаний в этот день входят сети, проходящие по улицам: Кронштадтская, Зайцева, Маринеско, Краснопутиловская, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина. Также трубопроводы испытывают на плотность и прочность на проспектах: Трамвайном, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов и на дороге на Турухтанные острова.

Напомним, что на время проведения работ давление в трубопроводах обычно увеличивают до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов.

«Ъ-СПб» писал, что накануне гидравлические испытания оставили без горячей воды жителей трех районов Петербурга.

Андрей Цедрик