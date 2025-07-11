Экспертиза одобрила строительство гостиницы на Пискунова в Нижнем Новгороде

Проект строительства гостиницы на улице Пискунова, 18 в Нижнем Новгороде прошел экспертизу. Информация об этом размещена в реестре экспертиз 10 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Заказчиком выступает московское АО «Эстейт Инвест», негосударственную экспертизу проводило ООО «Инженерный Консалтинговый Центр "Экспертриск"».

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее минград согласовал архитектурный облик этой гостиницы в историческом центре города. Здание общей площадью более 14 тыс. кв. м будет насчитывать до восьми этажей.

Галина Шамберина