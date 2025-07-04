Нижегородский минград согласовал облик гостиницы на улице Пискунова

Минград Нижегородской области согласовал АО «Эстейт инвест» архитектурный облик гостиницы на улице Пискунова, 18 в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ от 3 июля опубликован на сайте ведомства.

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Площадь земельного участка под зданием составляет 2,48 тыс. кв. м., общая площадь восьмиэтажного здания планируется в объеме 14,08 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект строительства этой гостиницы получил льготное кредитование по линии Минэкономразвития РФ.

Галина Шамберина