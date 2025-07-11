В Югре под суд отправили обвиняемых в кибермошенничестве с помощью вирусов

Прокуратура Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) утвердила обвинительное заключение по делу организованной преступной группы из пяти человек. Они обвиняются в хищении более 1,5 млн руб. при помощи вирусной программы, сообщили в прокуратуре ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В зависимости от роли и степени участия их будут судить по ч. 2 ст. 273 УК РФ (распространение и использование вредоносных компьютерных программ), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счета).

По данным следствия, с июня 2024 по февраль 2025 года группа использовала вредоносную программу для доступа к личной информации граждан, включая коды и пароли банковских приложений и личных кабинетов в приложении «Госуслуги». Обвиняемые пересылали потерпевшим программу под предлогом заполнения данных для дистанционного трудоустройства. После установки программы на телефон обвиняемые получали доступ к личным данным и совершали хищения. В результате пострадали более 40 граждан и шесть микрофинансовых организаций.

В ходе следствия были арестованы банковские счета обвиняемых и находящиеся на них средства.

Ранее в Лянторе (ХМАО-Югра) 29-летний местный житель перевел 1,88 млн руб. мошенникам, которые представились как сотрудники налоговой и Центробанка. Югорчанин совершил семь переводов на различные банковские карты неизвестных, после этого они перестали выходить на связь.

Ирина Пичурина