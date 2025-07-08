Житель Югры отправил почти 2 млн рублей лжесотрудникам Центробанка и налоговой

В Лянторе (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 29-летний местный житель перевел 1,88 млн руб. мошенникам, которые представились как сотрудники налоговой и Центробанка, сообщили в полиции Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Потерпевший сообщил полицейским, что неизвестная, назвавшаяся сотрудником налоговой службы, во время телефонного разговора сообщила ему о задолженности за 2024 год и предложила урегулировать вопрос лично. Для записи на прием югорчанину нужно было назвать код из SMS. Позже он получил сообщение якобы от техподдержки сайта «Госуслуги», в котором утверждалось, что ему звонили мошенники. В SMS был указан номер для связи. Позвонив по этому номеру, он узнал, что на его имя якобы пытаются оформить кредиты и украсть деньги с банковских счетов. Звонок переадресовали на лжеспециалиста Центробанка, который убедил потерпевшего взять кредиты и перевести средства на «безопасные» счета. Югорчанин совершил семь переводов на различные банковские карты, после этого мошенники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция начала розыск преступников.

Ранее в Нефтеюганске (ХМАО-Югра) задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджогах автомобилей с патриотической символикой — его заставили это сделать мошенники. Они также убедили юношу перевести 200 тыс. руб. с банковского счета матери на «безопасный счет» якобы из-за взлома аккаунта на Госуслугах.

Ирина Пичурина