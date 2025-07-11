Беспилотный указ оставил вопросы

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ, предусматривающий ряд запретов на публикацию информации, фото- и видеоматериалов, связанных с процессом и последствиями применения БПЛА и работы ПВО. Однако ульяновская общественность обратила внимание на то, что наряду с запретом на распространение информации о местах дислокации сил и средств Минобороны РФ под запрет попала и информация, связанная с объектами ЖКХ и ТЭК, дорожной инфраструктурой. В обращении в прокуратуру общественники просят проверить законность таких запретов, под которые, как они полагают, могут попасть практически любые темы, освещаемые в СМИ. Эксперты полагают, что к таким вопросам привела небрежность в подготовке текста указа, допустившая расширенные понятия и неопределенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно указу ульяновского губернатора, любая информация в СМИ об объектах ЖКХ и ТЭК теперь запрещена

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Согласно указу ульяновского губернатора, любая информация в СМИ об объектах ЖКХ и ТЭК теперь запрещена

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ульяновская общественная активистка и экозащитница Наталия Лазарева в четверг, 10 июля, направила в прокуратуру Ульяновской области обращение с просьбой провести проверку «на соответствие требованиям определенности и законности» указа губернатора Ульяновской области Алексея Русских «Об отдельных мерах, направленных на усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности» (№56 от 09.07.2025).

Как сообщила в четверг пресс-служба губернатора, указом, подписанным накануне, «вводится запрет на фиксацию процесса и последствий применения БПЛА и распространение таких материалов в СМИ», «запрещается съемка и опубликование фото-, видеоматериалов и распространение информации в СМИ или на других ресурсах в интернете», «такое право остается только за органами власти».

Согласно статье ст. 25 (2-1) регионального КоАП, нарушителям установленных ограничений грозят серьезные штрафы: для граждан —от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.

Между тем ульяновские общественники обратили внимание на неопределенности и «излишние» запреты, введенные указом. В документе сказано, что запрещается опубликование в СМИ и интернете «любой информации», способствующей раскрытию мест расположения сил и средств Минобороны, «в том числе — объектов ТЭК, ЖКХ, искусственных дорожных сооружений, иных критически важных объектов, находящихся на территориях Ульяновской области и других субъектов РФ».

Наталия Лазарева обращает внимание на то, что формулировки указа таковы, что «запрет на любое распространение любой информации» с большим «неконечным перечнем объектов» ведет к возможности «применения санкций за любую информацию, вплоть до упоминания в тексте проблем ЖКХ или правил благоустройства», а термин «иных критически важных объектов» позволяет еще более расширить этот перечень. Также госпожа Лазарева высказывает сомнение в том, что губернатор вправе вводить запреты для территорий других регионов России.

Активистка добавляет, что, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ, «акты с неоднозначным толкованием» должны признаваться недействующими.

В прокуратуре в четверг не смогли прокомментировать ситуацию, заметив, что пока еще не видели обращения госпожи Лазаревой.

Получить комментарии главы государственно-правового управления администрации губернатора Алексея Преображенского не удалось — по своим телефонам он был недоступен, на запрос «Ъ» не ответил.

Учредитель информационно-аналитического интернет-сайта «Симбирск-Сити», независимый юрист Константин Толкачев считает, что указ губернатора «подготовлен юридической службой очень небрежно, со многими неопределенностями и огрехами», «и получилось, что фактически этим указом губернатор ввел на территории региона цензуру, когда можно будет назвать нарушением чуть ли не любую публикацию СМИ, и любое сообщение СМИ, связанное с ЖКХ или объектами ТЭК, может попасть под запреты». «Нужно как можно скорее это корректировать, изменять или отменять. Но в таком виде существование запретов быть не должно. Если не отреагирует прокуратура, мы, полагаю, будем обращаться в суд»,— сказал юрист.

Похожая ситуация уже возникала в Санкт-Петербурге. Как ранее сообщал «Ъ», первоначальный текст за подписью губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова «был подписан и обнародован в апреле прошлого года», «но до финальной стадии не дошел». И хотя там не было запрета по поводу объектов ТЭК, ЖКХ и «иных критически важных», тем не менее «ряд СМИ и Telegram-каналов начали перечислять, что может попасть под запрет», «оказалось, что под формулировку подходят даже фотографии рядом с крейсером "Аврора" и с Зимним дворцом, так как там несут службу силы МО РФ». Власти признали перебор, в беседе с «Ъ-СПб» остановку действия постановления обосновали тем, что «формулировка допускала слишком широкое толкование того, что попадает под запрет» — в постановлении говорилось, что в Петербурге запрещается распространение любой информации, «способствующей раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы и боевого применения сил Минобороны РФ». В новом тексте документа, подписанного 14 января этого года, расширенные толкования убрали, оставив запрет на публикации и распространение информации в первую очередь о работе ПВО и РЭБ (радиоэлектронной борьбы), так как эти материалы могут раскрыть, где находятся армейские подразделения. Под запрет попали также фото и видео последствий ударов беспилотных летательных аппаратов.

Почетный адвокат РФ, к.ю.н. Людмила Мороз в беседе с «Ъ» заметила, что указом президента России № 757 (от 19.10.2022), подписанным в связи с СВО (и на который в указе про БПЛА ссылается губернатор Алексей Русских), Ульяновскую область наряду с большинством других отнесли к уровню так называемой «базовой готовности», «в связи с чем руководителям таких регионов были предоставлены широкие полномочия по установлению мер по усилению охраны общественного порядка и важных объектов с учетом имеющихся рисков», «и в этой части противоречий с законодательством нет». В то же время госпожа Мороз отметила, что, вероятно, правовая служба, готовившая текст указа, имела в виду, что все ограничения связаны только с БПЛА и объектами Минобороны РФ, «однако формулировки оказались нечеткими, некоторые понятия даны расширительно и неопределенно». «Документ изложен несколько небрежно, что и вызывает вопросы общественности»,— добавила адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск