В новосибирском вузе нашли документы сестры Булгакова

В архиве Новосибирского государственного педагогического университета обнаружили аттестат зрелости и зачетную книжку Варвары Булгаковой, сестры Михаила Булгакова. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

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Аттестат зрелости датируется 1913 годом. «Мы сразу обратили внимание на его необычный вид — не голубой, как был у подобных дореволюционных аттестатов, а белый, праздничный — в честь 300-летия династии Романовых»,— говорится в заявлении. Аттестат был выдан женской гимназией Святой Екатерины в Киеве.

Затем был найден дубликат зачетной книжки Варвары Булгаковой, выполненный в 1951 году. «Любопытно, что в зачетной книжке Варвары Афанасьевны можно увидеть оценку “хор.” на экзамене по латыни, поставленную ее же мужем»,— отметили в НГПУ. Леонид Карум преподавал немецкий язык и латынь в медицинском институте и на факультете иностранных языков педагогического института. Однако его документы в архиве университета пока не обнаружены.

Документы нашли сотрудники и студенты вуза во время работы над проектом «Переплетение дел и судеб». Цель — разбор и оцифровка документов 1930-1950-х годов.

Варвара Булгакова переехала из Киева в Новосибирск к сосланному туда мужу в 1934 году. Там она преподавала немецкий язык в школах и заочно обучалась на факультете иностранных языков в педагогическом институте. Умерла госпожа Булгакова в 1956 году.