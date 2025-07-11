Один человек погиб и один пострадал при падении БПЛА на липецкое предприятие

Сегодня ночью беспилотник упал на сельхозпредприятие в Хлевенском районе Липецкой области. В результате один человек погиб и один пострадал. Последнему оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Из-за падения БПЛА произошел пожар, его уже потушили. На месте работали глава района и оперативные службы.

По данным липецких властей, с 13:47 10 июля до 6:59 11 июля в регионе действовал режим воздушной опасности. В Ельце и Елецком районе трижды объявлялась угроза удара дронов.

В начале июля из-за массированной атаки БПЛА на Липецкую область погибла женщина 1954 года рождения. Еще как минимум два человека были ранены.

UPD: по данным министерства здравоохранения региона, пострадавший получил рваную рану на левой голени и небольшие осколочные травмы по всему телу. Его доставили в Хлевенскую райбольницу. Состояние оценивается как средней степени тяжести.

Алина Морозова