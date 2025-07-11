На стройплощадке в Красноярске погиб рабочий
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели рабочего в Красноярске. Как сообщили в СКР, на него с высоты 12-13 этажа упал «металлический элемент».
Как установило следствие, трагедия произошла утром 11 июля на стройплощадке жилого комплекса по ул. Семафорная во время разбора вспомогательных конструкций.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.