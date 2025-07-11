На стройплощадке в Красноярске погиб рабочий

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели рабочего в Красноярске. Как сообщили в СКР, на него с высоты 12-13 этажа упал «металлический элемент».

Как установило следствие, трагедия произошла утром 11 июля на стройплощадке жилого комплекса по ул. Семафорная во время разбора вспомогательных конструкций.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Михаил Кичанов