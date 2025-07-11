Сочи возглавил топ направлений для автопутешествий

В июле Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 11% июльский бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,1 тыс. руб.

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий. В культурной столице России, которая собрала 5% бронирований, путешественники резервируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6 тыс. руб.

Топ-3 направлений для автопутешествий заняла Ялта. Курорт Крыма собрал 4% бронирований. В Ялте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,2 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для автопутешествий также попали и другие города Краснодарского края. В Геленджике, который занял пятое место, путешественники бронируют номера с автостоянкой в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,3 тыс. руб.

Седьмое место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий занял Ейск. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

Мария Удовик