В Челябинской области ГАИ нашла питбайкера, сбившего четырехлетнего ребенка

Госавтоинспекция Челябинской области разыскала в Еткульском районе питбайкера, который сбил четырехлетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Им оказался 17-летний подросток, сообщает пресс-служба ГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 9 июля на улице Чекмарева, 24 в селе Еманжелинка. Из-за наезда питбайка ребенок получил травмы и был госпитализирован в Челябинскую областную клиническую больницу.

ГАИ установила, что 17-летний питбайкер не имел прав на управление транспортным средством. В отношении него составили административные протоколы. Питбайк разместили на штраф-стоянке.

Ольга Воробьева