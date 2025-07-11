Фигурантов дела о мошенничестве с соцжильем на 36 млн рублей осудят в Кузбассе

В Кузбассе осудят бывших руководителей МКУ «Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального района» и МБУ «Управление капитального строительства Белово». Также перед судом предстанет технический директор нескольких строительных компаний. Всем фигурантам дела вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает СУ СКР региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о компаниях ООО «Монолит» и ООО «СК Монолит», учредителем которых является Юрий Рябчиков.

По версии следствия, обвиняемые с октября 2014-го по декабрь 2017 года заключили 19 муниципальных контрактов на приобретение квартир для льготников путем участия в долевом строительстве 10 домов на территориях Гурьевского и Беловского городских округов. Согласно условиям контракта, подрядчики должны были построить жилые дома, провести благоустройство территории и подвести коммуникации.

«Однако для получения сверхприбыли участники группы заключили дополнительные 19 контрактов на выполнение тех же работ, что повлекло двойную выплату бюджетных средств за аналогичные работы»,— говорится в сообщении областной прокуратуры.

Ущерб бюджету следствие оценивает более чем в 36 млн руб. Уголовные дела направлены в Беловский и Гурьевский горсуды. Как уточнили в надзорном ведомстве, двое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Источники «Ъ-Сибирь» сообщили, что речь идет о замглавы Гурьевска Татьяне Мирошкиной, а также Юрие Рябчикове.

Александра Стрелкова