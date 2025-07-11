Ученый из Тюмени стал призером конкурса форума стран БРИКС в Бразилии
Призером международного конкурса BRICS Solutions Awards 2025 стал молодой ученый Тюменского индустриального университета (ТИУ) Лев Максимов, сообщил центр по внешним коммуникациям ТИУ.
Лев Максимов
Фото: центр по внешним коммуникациям ТИУ
Проект Льва Максимова S.M.Art Metals направлен на повышение эффективности станций водоподготовки подземных вод за счет переработки техногенных отходов в нано- и высокодисперсные металлопорошки. Минеральные компоненты после очистки природной воды вместо утилизации предлагается включать в экономический и хозяйственный оборот в качестве сырья.
Технико-экономические решения проекта разрабатываются при участии команды исследователей и инженеров, а сам Лев Максимов является заведующим лаборатории Устойчивых водных ресурсов (ТИУ), в которой проводятся исследования. «Наша цель — оптимизировать уже существующие технико-экономические системы, настроив их на большую автономность и самодостаточность. Особенно это важно для стабильной жизни городов и их инфраструктуры, создающих условия для процветания человека с опорой даже на извечно дефицитный и такой важный ресурс — чистую воду»,— сказал ученый
Конкурс BRICS Solutions Awards состоялся в рамках саммита стран БРИКС под председательством Бразилии, который проходил 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Премия посвящена продвижению инновационных решений вопросов в области климата, устойчивого развития, экологии, технологий и повышения качества жизни в странах БРИКС. Победители получают возможность продвижения своих проектов на международном уровне, в том числе в плане финансирования, сотрудничества с институтами, доступа к техническим ресурсам. В этом году на конкурс поступило более 500 заявок из 13 стран.
Напомним, Россию на саммите БРИКС в Бразилии представлял глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин подключился по видеосвязи. На саммите были представлены страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия), еще не завершившая процедуру вступления Саудовская Аравия, 10 партнерских государств, восемь приглашенных стран, а также девять международных и региональных организаций. Среди приглашенных стран — Турция, Азербайджан, Палестина, Кения, Колумбия, Мексика, Чили и Уругвай.