Ученый из Тюмени стал призером конкурса форума стран БРИКС в Бразилии

Призером международного конкурса BRICS Solutions Awards 2025 стал молодой ученый Тюменского индустриального университета (ТИУ) Лев Максимов, сообщил центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Максимов

Фото: центр по внешним коммуникациям ТИУ Лев Максимов

Фото: центр по внешним коммуникациям ТИУ

Проект Льва Максимова S.M.Art Metals направлен на повышение эффективности станций водоподготовки подземных вод за счет переработки техногенных отходов в нано- и высокодисперсные металлопорошки. Минеральные компоненты после очистки природной воды вместо утилизации предлагается включать в экономический и хозяйственный оборот в качестве сырья.

Технико-экономические решения проекта разрабатываются при участии команды исследователей и инженеров, а сам Лев Максимов является заведующим лаборатории Устойчивых водных ресурсов (ТИУ), в которой проводятся исследования. «Наша цель — оптимизировать уже существующие технико-экономические системы, настроив их на большую автономность и самодостаточность. Особенно это важно для стабильной жизни городов и их инфраструктуры, создающих условия для процветания человека с опорой даже на извечно дефицитный и такой важный ресурс — чистую воду»,— сказал ученый

Конкурс BRICS Solutions Awards состоялся в рамках саммита стран БРИКС под председательством Бразилии, который проходил 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Премия посвящена продвижению инновационных решений вопросов в области климата, устойчивого развития, экологии, технологий и повышения качества жизни в странах БРИКС. Победители получают возможность продвижения своих проектов на международном уровне, в том числе в плане финансирования, сотрудничества с институтами, доступа к техническим ресурсам. В этом году на конкурс поступило более 500 заявок из 13 стран.

Напомним, Россию на саммите БРИКС в Бразилии представлял глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин подключился по видеосвязи. На саммите были представлены страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия), еще не завершившая процедуру вступления Саудовская Аравия, 10 партнерских государств, восемь приглашенных стран, а также девять международных и региональных организаций. Среди приглашенных стран — Турция, Азербайджан, Палестина, Кения, Колумбия, Мексика, Чили и Уругвай.

Ирина Пичурина