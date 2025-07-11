В Ульяновске изменен приговор по «вертолетному делу»

Областной суд изменил приговор бывшему 51-летнему главврачу Центральной городской клинической больницы Ульяновска Илье Мидленко, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). В частности, медику на полгода сокращен срок запрета на занятие руководящих должностей .Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следствие установило, что бывший главврач больницы заключил с коммерческими организациями договоры на создание посадочной площадки для санитарной авиации, но не обеспечил должный контроль за работами: они начались без получения разрешения, рядом с канализационным колодцем, в охранной зоне теплосетей и в районе железобетонной опоры уличного освещения.

Также Илья Мидленко предоставил ложную информацию руководству регионального минздрава. Площадку ввели в эксплуатацию. Но через два года часть асфальта на краю объекта провалилась.

Площадка была признана аварийной, и ее использование приостановили. В итоге с декабря 2020 по июль 2021 года министерству и больнице был нанесен ущерб в размере свыше трех млн руб.

Надзорное ведомство настаивало на том, чтобы бывшему медику назначили наказание в виде 2,5 лет колонии-поселения и лишения права занимать должности на государственной службе в системе здравоохранения на 3 года. Заволжский районный суд Ульяновска согласился с доводами обвинения, но не стал отправлять главврача в колонию-поселение, ограничившись лишением на три года права занимать руководящие должности на госслужбе. Защита осужденного подала апелляционную жалобу на приговор, и его пересмотрели.

Георгий Портнов