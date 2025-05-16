В Ульяновске за «вертолетное дело» суд запретил главврачу занимать госдолжности

В пятницу Заволжский районный суд Ульяновска огласил приговор бывшему главврачу Центральной городской клинической больницы Ульяновска Илье Мидленко.

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Как ранее сообщал «Ъ», Илью Мидленко обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве посадочной площадки для вертолетов санавиации на территории больницы (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Как звучало в обвинительном заключении, в 2020 году Илья Мидленко заключил контракт с подрядчиком на строительство вертолетной посадочной площадки для санавиации на территории ЦГКБ, но работы были начаты «без получения разрешения на строительство, и госэкспертизы проектной документации», также главврач «проигнорировал» сообщение подрядчика о наличии в зоне площадки канализационного колодца и обращений УМУП «Городская теплосеть» о нахождении части проектируемой площадки в охранной зоне теплосетей, не учел, что в 27 метрах от вертолетной площадки находилась железобетонная опора уличного освещения. Обвинение считает, что главврач продолжил строительство «из карьерных интересов». Через два года часть асфальтового покрытия на краю площадки провалилась. Посадочная площадка, заявил гособвинитель, была принята в эксплуатацию незаконно, ее использование невозможно, в результате был причинен ущерб региональному минздраву в размере 2,4 млн руб. и ЦГКБ — 161 тыс. руб.

Илья Мидленко вину не признал. В последнем слове, в четверг, отмечал, что он врач, а не строитель, и при принятии решений доверял выводам профессионалов, место для площадки выбирали представители регионального минздрава, вся проектно-сметная документация предварительно были направлены в минздрав и правительство региона, где и были одобрены, что в тот период (пик пандемии COVID-19) ему было не до карьерных интересов, ЦГКБ было определено в качестве ковидного госпиталя, «надо было спасать людей», доставать лекарства и материалы, решать проблему переполненного морга.

Адвокат подсудимого Владимир Бердников также отмечал, что почти два года вертолеты летали на эту площадку, в суде пилоты подтвердили, что площадка вполне пригодна для взлета-посадок и даже провал не мешает, поскольку находится вне зоны посадки. Адвокат также заявил, что только авиационные специалисты должны оценивать пригодность площадки, «однако следствие не назначило экспертизу», а вина подрядчика в провале покрытия уже была ранее доказана в суде.

Прокурор настаивал на назначении обвиняемому наказания в виде 2,5 лет колонии-поселения с лишением на три года права занимать руководящие должности в системе здравоохранения.

Суд согласился с доводами обвинения, но не стал отправлять главврача в колонию-поселение, ограничившись лишением на три года права занимать руководящие должности на госслужбе.

Адвокат Ильи Мидленко настаивает на полной невиновности подзащитного. Он заявил «Ъ-Волга», что будет добиваться оправдательного приговора в апелляционной, а если потребуется, то в кассационной инстанции и в Верховном суде.

В прокуратуре Ульяновской области «Ъ-Волга» сообщили, что настаивали на более жестком наказании, в связи с чем «однозначно будет направлено апелляционное представление».

Сергей Титов, Ульяновск