Власти Барнаула запланировали самую масштабную посадку деревьев

В барнаульском парке им. Ленина, будет высажено 2,5 тыс. крупномерных деревьев. Посадки запланированы на сентябрь-октябрь 2025 года.

О планах работ сообщил председатель городского комитета по благоустройству Петр Воронков на совещании в мэрии Барнаула. Заседание, посвященное преобразованию парка им. Ленина, состоялось 10 июля. «Еще порядка тысячи зеленых насаждений планируется выполнить в последующие годы»,— говорится в сообщении официального сайта столицы Алтайского края.

По данным руководителя КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислава Вакаева, предстоящее озеленение парка им. Ленина станет самой масштабной посадкой деревьев в современной истории Барнаула.

Валерий Лавский