До +27 градусов: жара сменит затяжные дожди в Петербурге 11 июля
Утром 11 июля петербуржцы смогут ощутить на себе влияние уходящего на север атмосферного фронта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, днем город попадет в теплый сектор циклона с центром над Прибалтикой.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В такой ситуации в облаках появятся прояснения и они будут рассеиваться, небольшие дожди пройдут в начале дня. Температура воздуха повысится на 10-12 градусов по сравнению со вчерашними значениями, достигнув 25-27 градусов.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. В субботу обойдется без осадков, столбики термометров впервые могут достичь отметки в 30 градусов.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вечером 9 июля в Петербурге появилась радуга. Жители и гости города могли наблюдать ее во время заката и сразу после него.