Над Петербургом заметили первую этим летом радугу

Вечером 9 июля в Петербурге снова появилась радуга. Жители и гости города могли наблюдать ее во время заката и сразу после него. Эффектное небесное явление запечатлел корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Небо вечером в среду окрасилось в Петербурге в нежно-розовый цвет. Как отмечают очевидцы, увидеть радугу можно было практически из всех районов города.

Пользователи соцсетей тем временем сообщают, что в некоторых городских локациях радуга была даже двойной. Это тем более необычно, что дождя перед ней в Петербурге на этот раз не было.

«Ъ-СПб» писал, что в среду, 9 июля, положительное влияние на погоду в Петербурге оказал гребень антициклона.

Андрей Цедрик