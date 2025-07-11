ЧТПЗ не согласился с результатами внеплановой проверки Росприроднадзора

АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) прокомментировало сообщение Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о невыполнении предприятием третьего этапа мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу. Компания с выводами надзорного ведомства не согласна. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе ЧТПЗ.

«На предприятии успешно реализован третий этап проекта по снижению выбросов в атмосферный воздух согласно комплексному плану по внедрению и реконструкции газоочистного оборудования, сформированному на предприятии и реализуемому в рамках федерального проекта “Чистый воздух”. В соответствии с этим на ЧТПЗ введены в эксплуатацию новые газоочистные установки с коэффициентом очистки до 90% в цехе №6 и не менее 95% в цехе №1. В настоящий момент проводятся дополнительные измерения их эффективности, на основе полученных результатов исследований будет сформирован протокол и направлен в адрес Уральского межрегионального управления Росприроднадзора», — сообщили в пресс-службе ЧТПЗ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», надзорное ведомство в ходе внеплановой проверки на ЧТПЗ установило, что предприятие не выполнило третий этап мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух. Заводу выдали предписание об устранении нарушений, юридическое и виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности, сообщало Уральское управление Росприроднадзора.