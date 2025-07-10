Росприроднадзор: ЧТПЗ не выполнил третий этап плана по снижению вредных выбросов

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора установило, что АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) не выполнило третий этап мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух. Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Предприятию выдано предписание об устранении нарушений, а в отношении юридического и виновных должностных лиц будут применены меры административного воздействия»,— говорится в сообщении. Управление проконтролирует исполнение предписания.

Проверка проводилась в рамках контроля за соблюдением плана достижения квот вредных выбросов. Инспекторы Росприроднадзора осмотрели промышленную площадку завода и изучили документацию, а специалист ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» отобрали и проанализировали пробы промышленных выбросов.