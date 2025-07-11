Житель Октябрьского предстанет перед судом за смерть новорожденного ребенка

Октябрьский городской суд рассмотрит уголовное дело о причинении по неосторожности смерти новорожденному (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. В преступлении обвиняется отец ребенка. Отмечается, что он признал вину в совершении преступления.

Несчастный случай произошел в мае этого года. Как сообщал «Ъ-Уфа» ранее, мать новорожденного утром повела старших — двухлетнего и четырехлетнего ребенка — в детский сад. С младшим остался отец.

Обвиняемый, «находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в квартире вместе со своим новорожденным сыном, подошел к его кроватке с тлеющей в руке сигаретой, пепел от которой попал на воздушный шар», говорится в пресс-релизе. Загорелась постель и одежда на ребенке.

Новорожденного госпитализировали с ожогами третьей и четвертой степени головы, шеи, рук и левого бедра. Он скончался в реанимационном отделении больницы.

Наталья Балыкова