ВТБ: мошенники стали похищать деньги россиян из почтовых ящиков

Мошенники стали вынуждать жертв оставлять деньги в почтовых ящиках под предлогом защиты сбережений. Затем злоумышленники похищают наличные. О такой схеме предупреждает ВТБ (MOEX: VTBR).

Во время телефонного разговора злоумышленники представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов. Жертв убеждают, что их деньги под угрозой и просят срочно положить их в свой почтовый ящик или по другому адресу. Затем сообщник мошенника вскрывает ящик и похищает наличные.

«Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам»,— отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. Он напомнил, что средства могут быть в безопасности только на счете, открытом в банке физически.

В кредитной организации призвали россиян никогда не следовать инструкциям неизвестных по «спасению» денег. «Помните, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить»,— подчеркнули в ВТБ.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк говорила, что сотрудники правоохранительных органов никогда не работают с гражданами по телефону или в мессенджере — так делают только мошенники. Правоохранители могут позвонить гражданину исключительно для того, чтобы пригласить в подразделение.