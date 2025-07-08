«Мы идем в те страны, которые интересны российскому бизнесу»

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге в 15-й раз. О том, чего удалось добиться за это время, об уникальности нынешней выставки и создании экосистемы «Иннопром» рассказал директор деловой программы мероприятия Антон Атрашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Иннопрома Фото: Пресс-служба Иннопрома

Review: В этом году «Иннопром» проходит в Екатеринбурге в 15-й раз. Чего удалось достичь за это время?

Антон Атрашкин: 15 лет — это большой срок для конгрессно-выставочного мероприятия. И «Иннопром» выдержал проверку и временем, и COVID-19, и медными трубами. За эти годы выставка стала одной из главных международных торгово-экономических платформ. Каждый год к нам приезжают тысячи байеров со всего мира. Особенно широко представлены страны ЕАЭС, Центральной Азии, Ближнего Востока, а в последние пару лет все больше бизнесменов из Восточной и Юго-Восточной Азии.

Большая работа проделана над качеством аудитории «Иннопрома». Еще в первые годы развития мы отказались от гонки за количество посетителей. «Иннопром» — это профессиональная выставка, а не музыкальный фестиваль. Компаниям-экспонентам важны байеры, инвесторы и партнеры, поэтому мы стараемся делать больше закрытых мероприятий в рамках деловой программы и ограничивать доступ непрофессиональных посетителей в первые два дня выставки. Это не потому, что мы зазнались, а потому что ценим время и задачи наших экспонентов.

Так, чтобы представители МСП не чувствовали себя неуверенно среди индустриальных гигантов, уже несколько лет проводится Форум производителей компонентов. Это работающая B2B-площадка, где у каждого производителя есть возможность в течение 10–15 минут представить свою продукцию директорам по закупкам крупнейших компаний страны. За пару часов на «Иннопроме» можно сделать себе портфель заказов на долгие годы. Кроме того, благодаря поддержке Минпромторга РФ на выставке работает еще одна важная B2B-площадка — Диалог с торгпредом. Все торговые представители России несколько дней подряд лицом к лицу консультируют и помогают российским бизнесменам выходить на зарубежные рынки. За эти и другие интерактивные форматы мы часто слышим слова благодарности. Поэтому стараемся придумывать новые мероприятия, в рамках которых можно не только обмениваться мыслями, но и превращать контакты в контракты.

R.: Как на выставку повлияли внешнеполитические и внутриполитические события?

А.А.: Это влияние всегда достаточно очевидное и прямое, поскольку мы неотделимы от наших участников — производителей промышленной продукции. Поменялся состав байеров, состав потенциальных стран-партнеров, с которыми ведутся переговоры.

Многие компании столкнулись с трудностями при расчете с зарубежными партнерами, они были вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и налаживать производство комплектующих, которые теперь невозможно покупать за рубежом. Но российские предприятия продемонстрировали чудеса адаптивности и эффективности. Еще одно подтверждение этому — «Иннопром» не уменьшается. Например, в этом году мы впервые задействуем второй этаж в павильонах.

R.: Отметилась ли выставка чем-то еще? Есть ли какие-то новые рекорды или уникальные форматы?

А.А.: Опять вы уводите нас в мир спортивных соревнований и художественных галерей. У организаторов никогда не было задачи удивлять рекордами или впечатляющими экспонатами. Экспоненты покупают квадратные метры и строят впечатляющие стенды не для того, чтобы посоревноваться в хорошем вкусе. Компании едут продавать, а мы им в этом помогаем.

R.: Какова эффективность «Иннопрома»?

А.А.: Внимательные читатели «Коммерсантъ-Урал» знают, что мы не замеряем эффективность количеством заключенных контрактов — соглашений подписывается сотни, мы не считаем чужие деньги и не гонимся за количеством. Для нас важнее обеспечить полезные контакты, или лиды, как их называют сотрудники отделов продаж. Когда компании хотят заранее арендовать у нас площадь на 2026 год, расширяют свою экспозицию или приезжают огромными командами — вот признаки полезности «Иннопрома» для бизнеса.

R.: Как изменились за 15 лет цели и задачи выставки?

А.А.: Количество задач год от года только растет. Это и привлечение производителей и байеров из новых стран, и внедрение новых форматов B2B-общения, и проведение закрытых сессий между бизнесом и властью, где обсуждается промышленная политика и регуляторика. Но цель всегда одна — оставаться площадкой, где можно эффективно делать бизнес, услышать самые важные деловые новости, а главное — повлиять на них за счет прямого общения с руководителями правительства России.

R.: Главной темой выставки в этом году стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Не исчерпала ли тема себя?

А.А.: У нас никогда не было амбиций удивить журналистов оригинальностью темы. Тема «Иннопрома» должна быть понятна широкой бизнес-аудитории и отражать цели промышленной политики страны. Кроме того, давайте не забывать, что выставка — международная, в ней участвуют большие делегации из самых разных стран, для которых тема лидерства в промышленности не пустой звук, а вполне прописанная стратегическая цель.

R.: Уже второй год подряд страной-партнером выставки выступает государство Аравийского полуострова. Есть ли какая-то закономерность и почему именно арабское направление?

А.А.: В прошлом году страной-партнером была важная страна Ближнего Востока — ОАЭ. Мы, так сказать, открыли ворота в Арабский мир. В этом году статус страны-партнера получила крупнейшая и самая влиятельная арабская страна — Королевство Саудовская Аравия.

В последние годы взаимодействия между нашими странами укрепляются и торгово-экономические отношения стали предметом особого внимания руководителей России и Саудовской Аравии. В частности, созданы режимы максимального благоприятствования для взаимопроникновения компаний в экономики обеих стран. Саудовские инвесторы активно вкладывают деньги в российскую инфраструктуру через РФПИ и другие институты, а также активно привлекают российские компании к локализации в королевстве, заманивая возможностями своего огромного рынка и выходом на рынки стран региона.

R.: Кто войдет в состав делегации?

А.А.: Делегацию страны-партнера традиционно возглавляет министр промышленности, а в ее состав входят топ-менеджеры государственных агентств, деловых ассоциаций и промышленных компаний. Саудовскую Аравию на «Иннопроме» представят руководители из таких сфер, как нефтегазовая промышленность, технологии для городов, IT-сектор, энергетика, машиностроение и автоматизация.

R.: «Иннопром» также проходит и в других странах. Например, в апреле состоялся «Иннопром. Центральная Азия».

А.А.: Действительно. Первую выставку в поддержку «Иннопрома» мы провели в Египте в 2019 году. За ней последовали Казахстан и Саудовская Аравия. Вот уже пять лет выставка и форум проходят в Узбекистане. В них участвуют и компании из Свердловской области. Знаю, что на «Иннопром. Центральная Азия» заключены важные контракты с узбекскими партнерами. Однако одна из особенностей нового времени — нежелание компаний публично кричать об успехах, чтобы не нарваться на санкции. Поэтому мы радуемся за уральских коллег, но тихо.

В этом году прошла юбилейная выставка в Ташкенте. Ее площадь составила 18 тыс. кв. м, а число посетителей достигло рекордных 11 тыс. человек. Важной вехой для развития «Иннопрома» в Узбекистане стал визит президента Шавката Мирзиеева. Причем это было не формальное посещение — глава государства провел на площадке около шести часов: осмотрел выставку, провел встречи с бизнесом и главами российских регионов.

R.: Какое значение «Иннопром. Центральная Азия» имеет в новых экономических условиях? Помогает ли взаимодействовать со странами, которые не могут приехать в Россию?

А.А.: Выставка была запущена, прежде всего, для развития партнерства российских компаний со странами региона. Что касается участников из недружественных России стран, то мы всегда видим в базе регистрации посетителей из США, Японии, Германии, Франции, Кореи и других.

R.: Где еще планируете проводить «Иннопром»?

А.А.: Мы не стремимся покорить весь мир и идем в те страны, которые, прежде всего, интересны российскому бизнесу и важны для отечественных экспортеров.

Поэтому с 29 сентября по 1 октября планируем провести «Иннопром» в Минске. Поскольку Беларусь член ЕАЭС, то для компаний-участников будут отсутствовать таможенные барьеры, будут упрощенные процедуры для развития бизнеса и совместных предприятий, а также ожидается активное участие всех стран союза.

После успеха нашей бизнес-миссии в Эр-Рияде в 2023 году мы решили повторить успех, только в более расширенном масштабе, и провести в феврале 2026 года выставку «Иннопром» в Саудовской Аравии. В этой стране наши производители видят уникальные возможности для партнерства и локализации. В рамках программы Vision 2030 правительство королевства диверсифицирует экономику и стремится снизить зависимость от нефти. Саудовские власти активно привлекают промышленных инвесторов со всего мира, и на «Иннопром» будут заманивать российские компании. Не сомневаюсь, что после июля 2025 года мы узнаем много новых примеров успешного сотрудничества.

R.: Какова взаимосвязь зарубежных «Иннопромов» с тем, который проходит в Екатеринбурге?

А.А.: Наши зарубежные проекты и головная выставка в Екатеринбурге образуют единую экосистему, внутри которой формируется промышленная повестка многих стран мира, компании находят партнеров, продвигают продукцию за рубежом. Выставка в Екатеринбурге — это витрина российской промышленности. Но чтобы привлечь новых покупателей, нужно поездить по миру, пожать много рук и рассказать о самой лучшей точке входа на российский рынок.

Идеальная иллюстрация этого тезиса — Российско-Китайское ЭКСПО, которое уже много лет проходит параллельно с «Иннопромом». В этом году сотни китайских компаний снова займут целый павильон «Екатеринбург-Экспо». Их ежегодный интерес к «Иннопрому» — это результат многочисленных поездок, бизнес-миссий и встреч. И не могу не подчеркнуть огромную роль уральского бизнеса, чьи связи с китайскими компаниями сформировали образ столицы Урала как главного хаба по сотрудничеству с КНР.

R.: Какие цели стоят на следующий, уже 20-летний, юбилей?

А.А.: Мы B2B-выставка, и наш бизнес ценит конкретные результаты, а не праздничные лозунги. Поэтому мы будем внимательно слушать наших партнеров и участников, придумывать новые форматы для них, открывать для «Иннопрома» новые страны и делать все возможное, чтобы в успехе и технологическом лидерстве российских производителей была и наша доля.

Беседовала Анастасия Реутова