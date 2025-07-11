ХК СКА продлил контракт с защитником Никитой Смирновым

Петербургский хоккейный клуб СКА еще на два года продлил контракт с игроком Никитой Смирновым. Защитник принял квалификационное предложение, сообщили в пресс-службе команды.

Новый двусторонний контракт 22-летнего защитника с армейцами будет действовать до конца сезона 2026/27. Хоккеист пришел в систему СКА в 2015 году.

Он дебютировал в составе команды в 2021 году, в том же году впервые вышел на лед в составе сборной России на этапе Евротура. Никита Смирнов сыграл 11 матчей в составе СКА, забросил одну шайбу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что форвард Григорий Кузьмин продлил контракт со СКА на два года.

Татьяна Титаева