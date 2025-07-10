Форвард Григорий Кузьмин продлил контракт со СКА на два года

Нападающий Григорий Кузьмин принял квалификационное предложение хоккейного клуба СКА, сообщает пресс-служба армейцев. Новый двусторонний контракт 22-летнего игрока с петербуржцами рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Господин Кузьмин находится в системе СКА с 2019 года, прошел клубную вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ. В составе «СКА-1946» завоевал Кубок Харламова в апреле 2022 года.

За главную команду дебютировал в 2024 году во время розыгрыша Кубка Гагарина. В минувшем сезоне нападающий впервые сыграл в регулярном чемпионате КХЛ. В 42 матчах он набрал 22 (9+13) очков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СКА объявил о переходе опытного центрального форварда, обладателя Кубка Стэнли Андрея Локтионова. Соглашение с 35-летним игроком также рассчитано на два года.

Андрей Маркелов