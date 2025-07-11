Режим повышенной готовности введен еще на одном участке улицы Ипподромской

В Новосибирске мэрия ввела режим повышенной готовности на еще одном участке ул. Ипподромской, где произошло обрушение подпорной стенки.

«Проверка показала, что на указанном участке (в районе БЦ «Парус»), конструкция отклонилась от нормы»,— сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ночь на 21 апреля 2025 года на участке у пересечения ул. Иподромской и ул. Гоголя произошло обрушение подпорной стенки.

Прокуратурой региона тогда была организована проверка. В начале июня с Сибирским госуниверситетом путей сообщения был заключен контракт на обследование обрушившейся стенки. Завершить восстановление участка планируется в 2026 году.

Александра Стрелкова