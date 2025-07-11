Бразилия введет пошлины на товары из США, если Белый дом не отменит тарифы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что введет с 1 августа зеркальные пошлины на товары из США, если американская администрация не отменит анонсированные тарифы в 50% на бразильские товары. Об этом господин Лула да Силва заявил в интервью газете Jornal Nacional.

«Мы не хотим ни с кем воевать. Мы хотим вести переговоры и хотим, чтобы решения Бразилии уважались. Поэтому, если он (президент США Дональд Трамп — “Ъ”) продолжит играть с налогами, это налогообложение будет бесконечным»,— сказал господин Лула да Силва.

9 июля Дональд Трамп сообщил о введении 50%-ных пошлин на товары из Бразилии из-за торгового дефицита. В ответ президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна примет ответные меры на основе закона о взаимных экономических мерах.

Газета Politico сообщила, что ввести пошлины против Бразилии господина Трампа спровоцировал саммит БРИКС, который проходил в Рио-Де-Жанейро.